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Ближний Восток

За последние часы США пропустили через линию блокады три иранских танкера с нефтью

Нефть и газ
США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 17 июня 2026 г., 09:20 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 09:28
За последние часы США пропустили через линию блокады три иранских танкера с нефтью
AP Photo/Asghar Besharati

По данным сайта TankerTrackers принадлежащее Национальной танкерной компании Ирана судно Sonya 1, на борту которого находится миллион баррелей иранской нефти, беспрепятственно преодолело линию американской блокады в Оманском заливе.

Согласно TankerTrackers, это уже третий иранский танкер за последние часы, проходу которого не стали препятствовать корабли ВМФ США. Вечером 16 июня линию пересекли Diona и Hero 2 с 3,8 миллионами баррелями иранской совокупно, а танкер Stream был пропущен американцами в иранский порт.

Это может означать, что США, не дожидаясь подписания меморандума о взаимопонимании, дали зеленый свет возобновлению экспорта иранской нефти, фактически сняв блокаду Ирана.

Война на Ближнем Востоке и перекрытие Ираном Ормузского пролива вызвали значительное повышение цен на энергоносители, что стало важным рычагом давления на США.

Ближний Восток
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