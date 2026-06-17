За последние часы США пропустили через линию блокады три иранских танкера с нефтью

По данным сайта TankerTrackers принадлежащее Национальной танкерной компании Ирана судно Sonya 1, на борту которого находится миллион баррелей иранской нефти, беспрепятственно преодолело линию американской блокады в Оманском заливе.

Согласно TankerTrackers, это уже третий иранский танкер за последние часы, проходу которого не стали препятствовать корабли ВМФ США. Вечером 16 июня линию пересекли Diona и Hero 2 с 3,8 миллионами баррелями иранской совокупно, а танкер Stream был пропущен американцами в иранский порт.

Это может означать, что США, не дожидаясь подписания меморандума о взаимопонимании, дали зеленый свет возобновлению экспорта иранской нефти, фактически сняв блокаду Ирана.

Война на Ближнем Востоке и перекрытие Ираном Ормузского пролива вызвали значительное повышение цен на энергоносители, что стало важным рычагом давления на США.