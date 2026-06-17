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Профсоюз врачей требует от минздрава принять меры против мошеннической рекламы лечения

Профсоюзы
Мошенничество
Медицина
Соцсети
Социальные проблемы
время публикации: 17 июня 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 09:54
Профсоюз врачей требует от минздрава принять меры против мошеннической рекламы лечения
AP Photo/Damian Dovarganes

Профсоюз врачей обратился к министерству здравоохранения с требованием принять меры против участившихся случаев использования имен и изображений врачей в ложной рекламе медицинских препаратов и методов лечения. Об этом в среду 17 июня сообщает новостная служба "Кан".

В обращении говорится, что в последние два года наблюдается резкий рост числа сгенерированных при помощи ИИ видеороликов в социальных сетях, в которых от имени известных специалистов рекламируются лекарства, пищевые добавки и различные методы лечения. При этом используются изображения, голоса и имена реальных врачей без их согласия.

Фейковые ролики обещают улучшение состояния здоровья, повышение качества жизни и даже излечение от различных заболеваний, вводя пользователей в заблуждение.

Одним из врачей, чьи имя, фотография и голос использовались в подобных материалах, стал профессор Рони Гамзу, бывший координатор борьбы с коронавирусом, который в ноябре 2023 года был назначен ответственным за направление физической реабилитации пострадавших в результате войны.

Кроме того, пострадали лауреат Нобелевской премии по химии профессор Аарон Чехановер, глава Института судебной медицины профессор Хен Кугель, который подал иск к корпорации Meta за публикацию мошеннической рекламы в соцсети Facebook, в которой используется его образ, имя и голос, профессор Габи Барбаш и многие другие.

Авторы обращения указывают, что речь идет о спланированном и систематическом механизме распространения ложной информации, основанном на злоупотреблении доверием граждан и использовании тяжелого положения людей, страдающих серьезными хроническими заболеваниями или нуждающихся в срочной медицинской помощи. Подобная практика, по их словам, представляет серьезную угрозу как для здоровья граждан, так и для их финансового благополучия.

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