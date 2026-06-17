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Израиль

"Кан": Нетаниягу присоединил Израиль к "Совету мира" без одобрения правительства

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 17 июня 2026 г., 08:09 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 08:17
"Кан": Нетаниягу присоединил Израиль к "Совету мира" без одобрения правительства
Ronen Zvulun, Pool Photo via AP

Глава правительства Биньямин Нетаниягу от имени Израиля вступил в созданный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" – без необходимого в соответствии с израильским законодательством одобрения правительства. Об этом в среду 17 июня сообщает новостная служба "Кан".

По сообщению радиостанции "Решет Бет", в начале 2026 года Нетаниягу присоединился к Совету мира от имени Израиля и подписал его устав. Однако этот шаг был предпринят без выполнения обязательного требования израильского законодательства – получения предварительного одобрения правительства.

Как сообщается, юридические советники предупредили о возникшем разрыве между международными обязательствами, которые Израиль уже взял на себя, и возможностями их реализации в рамках внутреннего законодательства. По данным "Кан", юристы рекомендовали утвердить решение задним числом, чтобы устранить правовую проблему.

В публикации отмечается, что сложившаяся ситуация может затруднить способность Израиля влиять на процессы, связанные с сектором Газы. В частности, может возникнуть проблема, если Израиль будет договариваться с США о предоставлении членам Совета мира специальных прав и иммунитетов, тогда как с точки зрения израильского законодательства такие гарантии окажутся не оформлены надлежащим образом.

На момент публикации канцелярия премьер-министра комментарий не предоставила.

В министерстве юстиции отметили, что решение о присоединении к "Совету мира" является политическим решением, относящимся к компетенции политического руководства, а не юридическим вопросом.

"Юридическая служба уведомила секретаря правительства, что если премьер-министр заинтересован в продвижении этого шага, мы окажем содействие в его реализации в соответствии с регламентом работы правительства. У юридической службы нет позиции по самому политическому решению", – сообщили представители минюста.

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