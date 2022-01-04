Гибель украинского лайнера в Иране: семьям погибших присуждена многомиллионная компенсация

Верховный суд Канады вынес вердикт по вопросу о компенсации семьям погибших на борту сбитого иранскими ПВО в начале 2020 года самолета "Международных украинских авиалиний", направлявшегося из Тегерана в Киев.

Суд установил размер компенсации в 107 миллионов канадских долларов – 84 миллиона долларов США. .Адвокат семей Марк Арнольд заявил, что будет добиваться ареста иранской собственности в Канаде и за границей для получения этой компенсации.

Напомним, что 8 января 2020 года иранские зенитчики выпустили две ракеты по самолету "Международных авиалиний Украины", вылетевшем из Тегерана и направлявшимся в Киев. Все 176 человек на борту погибли. Большинство среди них составляли граждане Ирана и Канады.

Первоначально иранские представители утверждали, что Исламская республика непричастна к трагедии, затем признали, что лайнер был сбит, но заявляли, что перехват стал результатом человеческой ошибки. Канада заявила, что речь идет о теракте.