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NEWSru.co.il :: Ближний Восток4 января 2022 г., 09:19

Гибель украинского лайнера в Иране: семьям погибших присуждена многомиллионная компенсация

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Гибель украинского лайнера в Иране: семьям погибших присуждена многомиллионная компенсация

Верховный суд Канады вынес вердикт по вопросу о компенсации семьям погибших на борту сбитого иранскими ПВО в начале 2020 года самолета "Международных украинских авиалиний", направлявшегося из Тегерана в Киев.

Суд установил размер компенсации в 107 миллионов канадских долларов – 84 миллиона долларов США. .Адвокат семей Марк Арнольд заявил, что будет добиваться ареста иранской собственности в Канаде и за границей для получения этой компенсации.

Напомним, что 8 января 2020 года иранские зенитчики выпустили две ракеты по самолету "Международных авиалиний Украины", вылетевшем из Тегерана и направлявшимся в Киев. Все 176 человек на борту погибли. Большинство среди них составляли граждане Ирана и Канады.


Первоначально иранские представители утверждали, что Исламская республика непричастна к трагедии, затем признали, что лайнер был сбит, но заявляли, что перехват стал результатом человеческой ошибки. Канада заявила, что речь идет о теракте.

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