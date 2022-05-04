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NEWSru.co.il :: Ближний Восток4 мая 2022 г., 11:24

The Arab News: Иран может создать ядерное оружие за считанные недели

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The Arab News: Иран может создать ядерное оружие за считанные недели

По оценке администрации США, Иран вплотную подошел к "ядерному порогу" и, в случае принятия политического решения, может в течение считанных недель стать обладателем атомного оружия. Об этом пишет сайт The Arab News.

Столь короткий срок превращения в ядерную державу при наличии средств доставки значительно усиливают позиции режима аятолл не только в диалоге с США о возвращении к соглашениям. Они подкрепляют и притязания на роль регионального гегемона.

После прихода к власти администрация президента Джо Байдена назвала возвращение к Венским соглашениям с Ираном одной из основных своих задач. Стороны провели несколько раундов переговоров, но к соглашению так и не пришли.


Цитируемый изданием представитель организации United against Nuclear Iran Джейсон Бродский отметил, что Иран постоянно испытывал границы, а западные страны ни разу не наказали его за их нарушение. В результате у режима есть современные центрифуги и значительное количество урана, обогащенного до 60%.

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