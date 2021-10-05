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NEWSru.co.il :: Ближний Восток5 октября 2021 г., 12:25

Король Абдалла и президент Асад побеседовали впервые за 10 лет

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Король Абдалла (справа) и президент Асад (слева) побеседовали впервые за 10 лет

Король Иордании Абдалла Второй провел первый более чем за 10 лет телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом. Иорданская сторона подчеркивает: инициатором беседы стал сирийский лидер.

"Политики обсудили взаимоотношения двух братских стран и пути расширения сотрудничества. Его величество подчеркнул приверженность усилиям по защите суверенитета, территориальной целостности, стабильности и народа Сирии", - говорится в заявлении королевского дворца.

Отношения между Хашимитской монархией и режимом Башара Асада были прерваны в 2011 году, после начала в Сирии гражданской войны. Однако в последние месяцы множатся свидетельства оттепели.


Так, в сентябре 2021 года министр обороны Сирии Али Абдалла Айюб прибыл в Иорданию на переговоры об обеспечении безопасности границы двух стран. Он стал первым сирийским политиком подобного ранга, официально побывавшим в королевстве с начала войны.

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Впервые с 2011 года в Иорданию прибыл сирийский министр
 

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