Король Абдалла и президент Асад побеседовали впервые за 10 лет

Король Иордании Абдалла Второй провел первый более чем за 10 лет телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом. Иорданская сторона подчеркивает: инициатором беседы стал сирийский лидер.

"Политики обсудили взаимоотношения двух братских стран и пути расширения сотрудничества. Его величество подчеркнул приверженность усилиям по защите суверенитета, территориальной целостности, стабильности и народа Сирии", - говорится в заявлении королевского дворца.

Отношения между Хашимитской монархией и режимом Башара Асада были прерваны в 2011 году, после начала в Сирии гражданской войны. Однако в последние месяцы множатся свидетельства оттепели.

Так, в сентябре 2021 года министр обороны Сирии Али Абдалла Айюб прибыл в Иорданию на переговоры об обеспечении безопасности границы двух стран. Он стал первым сирийским политиком подобного ранга, официально побывавшим в королевстве с начала войны.