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NEWSru.co.il :: Ближний Восток6 декабря 2021 г., 13:25

В городе Газа обрушился туннель, погиб боевик ХАМАСа

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В городе Газа обрушился туннель, погиб боевик ХАМАСа

В понедельник, 6 декабря, в районе Тафах в городе Газа произошло обрушение подземного туннеля. По данным местных СМИ, погиб активист ХАМАСа.

Израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на событиях в ближневосточном регионе, публикует имя погибшего: это Хани Салах, который был боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАСа.

Причиной обрушения туннеля могла стать дождливая погода последних дней.


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