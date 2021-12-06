В городе Газа обрушился туннель, погиб боевик ХАМАСа
В понедельник, 6 декабря, в районе Тафах в городе Газа произошло обрушение подземного туннеля. По данным местных СМИ, погиб активист ХАМАСа.
Израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на событиях в ближневосточном регионе, публикует имя погибшего: это Хани Салах, который был боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАСа.
Причиной обрушения туннеля могла стать дождливая погода последних дней.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день