В городе Газа обрушился туннель, погиб боевик ХАМАСа

Израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на событиях в ближневосточном регионе, публикует имя погибшего: это Хани Салах, который был боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАСа.

В понедельник, 6 декабря, в районе Тафах в городе Газа произошло обрушение подземного туннеля. По данным местных СМИ, погиб активист ХАМАСа.

"Эти люди знают, чего хотят". О роскошной жизни клана Назарбаевых

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