Аш-Штайэ на зажжении рождественской елки: "Нет разницы между Бейт-Лехемом и Яффо"

На площади Рождества в Бейт-Лехеме состоялась церемония зажжения рождественской елки. Торжественное мероприятие дало старт праздничному сезону в городе, где по библейскому преданию родился Иисус Христос.

На церемонии присутствовали премьер-министр Палестинской администрации Мухаммад аш-Штайэ, главы городов, представители христианского духовенства, музыкальные колллективы. Из-за связанных с короновирусом ограничений многие зарубежные гости прилететь не смогли.

"Зажигая елку, мы разгоняем тьму оккупации, тьму раскола, тьму эпидемии. Свет указывает нам путь. Мы люди земли, и политика Израиля лишить нас нашей земли потерпит крах. И если оккупанты говорят, что нет разницы между Тель-Авивом и Маале Адумим, мы говорим: нет разницы между Бейт-Лехемом и Яффо", - заявил он.