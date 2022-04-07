В Эрбиле нанесен удар по НПЗ, принадлежащему хозяину "базы "Мосада""
Три ракеты взорвались недалеко от расположенного в Эрбиле нефтеперегонного завода. Как сообщают власти Иракского Курдистана, пострадавших нет, и не был нанесен ущерб. Согласно первоначальным данным, ракеты были запущены из провинции Найнава.
НПЗ принадлежит холдингу KAR, владельцем которого является курдский предприниматель Баз Карим Барзанджи. Несколько недель назад его вилла в окрестностях Эрбиля подверглась массированному ракетному удару. Тогда иранцы заявили, что она служит базой израильского "Мосада".
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