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NEWSru.co.il :: Ближний Восток7 декабря 2021 г., 14:08

Власти ОАЭ объявили воскресенье выходным днем

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Власти ОАЭ объявили воскресенье выходным днем

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов объявило, что с 2022 года расписание работы федеральных государственных структур изменится, чтобы привести его в соответствие с расписанием большинства развитых стран мира.

Воскресенье, до сих пор бывшее обычным рабочим днем, станет выходным. В то же время в пятницу, которая была нерабочей, учреждения будут работать первую половину дня.

Таким образом, рабочая неделя сократится с 5 до 4,5 рабочих дней.


Правительства эмиратов Дубай и Абу-Даби, крупнейших в стране, объявило, что присоединится к инициативе, и публичные структуры этих эмиратов также перейдут на "западную" рабочую неделю.

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