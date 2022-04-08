ХАМАС: мы удивлены тем, что Бахрейн и Турция осуждают теракт в Тель-Авиве

Власти Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Турции заявили, что осуждают теракт, осуществленный 7 апреля в центре Тель-Авива, и выразили соболезнования родственникам погибших.

Руководство ХАМАСа в ответ выразило свое удивление тем, что "Бахрейн и Турция осуждают сопротивление, целью которого является защита палестинцев и святых мест".

Ранее террористическая группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газы, распространила заявление, в котором приветствовала теракт в Тель-Авиве, назвав его "естественной и легитимной реакций на продолжающуюся оккупацию". В результате теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве погибли трое израильтян, семь раненых остаются в больницах.