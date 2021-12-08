Иерусалим:
9 - 13°
Тель-Авив:
16 - 18°
Эйлат:
17 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток8 декабря 2021 г., 08:25

Мумии-"златоусты": впечатляющие находки в Египте

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Испанская археологическая миссия обнаружила в Эль-Банасе, примерно в 220 км к югу от Каира, две гробницы с останками мужчины и женщины, похороненных около 2500 лет назад, сообщает египетское издание The National News.

Во рты мужчины и женщины, лежавших в соседних гробницах в известняковых саркофагах, были вложены амулеты из золотой фольги в форме языков. Захоронения относятся к Позднему периоду в истории Древнего Египта (664-332 до н.э.), точнее к временам правления XXVI династии (685-525 годы до н.э.).

Гробница мужчины была полностью запечатана. Внутри саркофага находилась мумия в хорошем состоянии, четыре канопических кувшина (использовались древними египтянами во время процесса мумификации для хранения и сохранения внутренностей их владельца для загробной жизни), амулеты в форме скарабеев и около 400 погребальных фигурок ушабти, сделанных из фаянса.

Гробница женщины была повреждена, в ней, по мнению археологов, еще в древние времена побывали расхитители. Мумия пострадала.

Всего на месте раскопок было найдено три "золотых языка". Один из них был вложен в мумию маленького ребенка.

Археологи отмечают, что "золотые языки" – впечатляющая, но не такая уж и редкая находка. Такие пластинки в Древнем Египте вкладывали во рты умерших во время похорон для того, чтобы их дух мог говорить с Осирисом, царем загробного мира, который судит умерших. Было принято считать, что "златоуст" скорее сумеет убедить Осириса проявить к нему милосердие.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:13 ВМФ США перехватил крупнейший груз иранских вооружений
14:22 Драка в парламенте Турции
13:11 Эрдоган рассказал, что потребуется от Израиля для налаживания отношений
10:58 "Аль-Ахбар": ХАМАС отказывается от перемирия с Израилем
08:25 Мумии-"златоусты": впечатляющие находки в Египте
05:50 SOHR: неопознанные БПЛА атаковали казармы проиранских ополченцев на востоке Сирии
15:41 Переговоры по ядерной программе Ирана возобновятся 9 декабря
14:29 Иранские парламентарии предлагают запретить держать дома кошек и собак
14:08 Власти ОАЭ объявили воскресенье выходным днем
09:41 ВВС коалиции нанесли удар по столице Йемена
Загрузка...