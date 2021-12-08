Мумии-"златоусты": впечатляющие находки в Египте

Испанская археологическая миссия обнаружила в Эль-Банасе, примерно в 220 км к югу от Каира, две гробницы с останками мужчины и женщины, похороненных около 2500 лет назад, сообщает египетское издание The National News.

Во рты мужчины и женщины, лежавших в соседних гробницах в известняковых саркофагах, были вложены амулеты из золотой фольги в форме языков. Захоронения относятся к Позднему периоду в истории Древнего Египта (664-332 до н.э.), точнее к временам правления XXVI династии (685-525 годы до н.э.).

Гробница мужчины была полностью запечатана. Внутри саркофага находилась мумия в хорошем состоянии, четыре канопических кувшина (использовались древними египтянами во время процесса мумификации для хранения и сохранения внутренностей их владельца для загробной жизни), амулеты в форме скарабеев и около 400 погребальных фигурок ушабти, сделанных из фаянса.

Гробница женщины была повреждена, в ней, по мнению археологов, еще в древние времена побывали расхитители. Мумия пострадала.

Всего на месте раскопок было найдено три "золотых языка". Один из них был вложен в мумию маленького ребенка.

Археологи отмечают, что "золотые языки" – впечатляющая, но не такая уж и редкая находка. Такие пластинки в Древнем Египте вкладывали во рты умерших во время похорон для того, чтобы их дух мог говорить с Осирисом, царем загробного мира, который судит умерших. Было принято считать, что "златоуст" скорее сумеет убедить Осириса проявить к нему милосердие.