Иран заявляет, что США должны разблокировать его активы до начала переговоров

"Два пункта договоренностей, взаимно согласованные сторонами, еще не реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокировка иранских активов до начала переговоров", – написал в пятницу, 10 апреля, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в своем аккаунте на X.

"Эти два вопроса должны быть решены до начала переговоров", – заявил Галибаф, который, как ожидается, возглавит иранскую переговорную группу на переговорах в Исламабаде, запланированных на субботу.