Iran International: закулисная борьба в руководстве Ирана ставит под угрозу переговоры с США

Закулисная борьба в высшем руководстве Ирана ставит под угрозу предстоящие переговоры с Соединенными Штатами в Исламабаде. Как сообщает издание Iran International, между высокопоставленными чиновниками вспыхнул острый конфликт из-за состава и полномочий иранской делегации.

Главнокомандующий КСИР Ахмад Вахиди предпринимает активные попытки ограничить влияние главы МИДа Аббаса Аракчи и председателя парламента Мохаммада Багера Галибафа.

По словам источников, Вахиди настаивает на включении в переговорную группу секретаря Высшего совета нацбезопасности Мохаммада Багера Золькадра, против чего категорически выступают другие члены команды, сомневающиеся в его дипломатическом опыте.

При этом руководство КСИР установило жесткий ультиматум: ракетная программа Ирана не может быть предметом обсуждения ни при каких обстоятельствах.