От ранений умер экс-глава МИД Ирана Камаль Харази

Иранские СМИ сообщают, что Камаль Харази – глава Стратегического совета по внешним связям Ирана и бывший министр иностранных дел Исламской республики, занимавший этот пост в 1997-2005 годах, – скончался от ранений, полученных около полутора недель назад в результате израильско-американского удара.

По этим данным, Харази был тяжело ранен при атаке на его дом в Тегеране 1 апреля, а его жена погибла.

В 2024 году Камаль Харази в интервью Financial Times заявлял, что Тегеран "всеми средствами" поддержит "Хизбаллу" в случае начала полномасштабной войны с Израилем.