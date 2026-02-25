x
25 февраля 2026
|
последняя новость: 18:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 февраля 2026
|
25 февраля 2026
|
последняя новость: 18:36
25 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Иранские хакеры заявили, что взломали серверы больничной кассы "Клалит"

Иран
Израиль
Больничные кассы
Хакеры
время публикации: 25 февраля 2026 г., 17:18 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 17:32
Иранские хакеры заявили, что взломали серверы больничной кассы "Клалит"
Shahar Yaari / Flash90

Иранская хакерская группа "Хандала", которая, как полагают в израильской системе безопасности, связана с Корпусом стражей Исламской революции, заявила о взломе серверов больничной кассы "Клалит". Хакеры опубликовали несколько медицинских документов, которые, как они утверждают, были похищены с серверов "Клалит".

Из больничной кассы сообщили, что специалисты по информационной безопасности проверяют "подозрения на инцидент в сфере кибербезопасности", задействованы механизмы контроля и реагирования, принимаются профилактические меры для усиления защиты. В "Клалит" подчеркивают, что все системы и сервисы больничной кассы работают в штатном режиме.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 января 2026

Иранские хакеры заявили, что взломали телефон экс-министра юстиции Израиля Айелет Шакед
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 декабря 2025

Иранские хакеры утверждают, что взломали телефон экс-главы правительства Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 ноября 2025

Иранские хакеры утверждают, что послали цветы "архитектору ядерной программы Израиля"