Иранские хакеры заявили, что взломали серверы больничной кассы "Клалит"

Иранская хакерская группа "Хандала", которая, как полагают в израильской системе безопасности, связана с Корпусом стражей Исламской революции, заявила о взломе серверов больничной кассы "Клалит". Хакеры опубликовали несколько медицинских документов, которые, как они утверждают, были похищены с серверов "Клалит".

Из больничной кассы сообщили, что специалисты по информационной безопасности проверяют "подозрения на инцидент в сфере кибербезопасности", задействованы механизмы контроля и реагирования, принимаются профилактические меры для усиления защиты. В "Клалит" подчеркивают, что все системы и сервисы больничной кассы работают в штатном режиме.