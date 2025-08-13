Иран собирает прокси: что стоит за визитом Лариджани в Багдад и Бейрут

Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани прибыл утром 13 августа в Ливан на фоне серьезного разлада в отношениях между Бейрутом и Тегераном. Визит проходит через неделю после того, как ливанское правительство приняло решение о разоружении "Хизбаллы". Однако осуществить задуманное и не скатиться в гражданскую войну будет сложно. При этом в Ливане вновь сталкиваются интересы внешних игроков. Иран поддерживает "Хизбаллу", а Саудовская Аравия вместе с США – ее противников. Согласно информации арабских СМИ, Эр-Рияд надеялся, что ливанское руководство откажется принимать Лариджани. И это связано не только с проблемами Ливана, но и в целом с попытками Ирана восстановить утерянное за последние месяцы влияние в регионе, особенно после 12-дневной войны с Израилем.

Автор публикации: Марианна Беленькая.

Споры вокруг разоружения "Хизбаллы" на фоне визита

"Иран поддержит ливанский народ независимо от обстоятельств. Мы будем стремиться защищать высшие интересы Ливана", – заявил Али Лариджани по прибытии в Бейрут. В VIP-зале его приветствовал представитель министерства иностранных дел, а также делегации шиитских сил "Амаль" и "Хизбалла", и палестинских суннитских группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

Программа однодневного визита Али Лариджани в Бейрут расписана по часам и включает встречи с главами всех трех ветвей власти – президентом Жозефом Ауном, спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Науафом Саламом. Кроме того, Лариджани должен встретиться с влиятельными ливанскими политиками и общественными деятелями, связанными с "Хизбаллой", и представителями палестинских "фракций", базирующихся в Ливане. Последнее традиционно для визитов высокопоставленных иранских лиц в Бейрут, однако сейчас это выглядит как вызов, учитывая напряженную атмосферу в Ливане, связанную с объявлением правительства о планах по разоружению "Хизбаллы".

Напомним, что на прошлой неделе в ходе двух заседаний ливанского кабинета министров было принято решение о разоружении "Хизбаллы", а также других вооруженных формирований на территории Ливана (речь прежде всего про палестинские группировки). Впервые власти Ливана дали понять, что "оружие сил сопротивления", которое позволяли сохранять "Хизбалле" и палестинцам – больше не легитимно, а они сами не могут заменять армию и тем более принимать решения о войне и мире.

К 31 августу ливанские военные должны представить подробный оперативный план – как будет проходить разоружение. За основу, скорее всего, будет взят план, представленный спецпредставителем президента США Дональда Трампа в регионе Томом Бараком. Этот документ – ожидаемое продолжение разработанного посредниками соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой", вступившего в силу в ноябре прошлого года.

Первый этап американского плана требует от правительства Бейрута в течение 15 дней издать указ, обязывающий разоружить "Хизбаллу" к 31 декабря. На этом этапе Израиль также должен будет прекратить наземные, воздушные и морские военные операции, которые он осуществляет на ливанской территории, несмотря на соглашение о прекращении огня.

Второй этап потребует от Ливана приступить к реализации плана разоружения в течение 60 дней, а от Израиля отвести войска с занимаемых им позиций на юге Ливана. Кроме того, Израиль должен освободить всех удерживаемых им ливанских пленных.

На третьем этапе, в течение 90 дней, Израиль должен будет вывести войска с последних двух из пяти удерживаемых им пунктов. Одновременно будет обеспечено финансирование для начала работ по расчистке завалов в Ливане и восстановлению разрушенной войной инфраструктуры.

На четвертом этапе, в течение 120 дней, должно быть демонтировано оставшееся тяжелое вооружение "Хизбаллы", включая ракеты и беспилотники. Тогда же США, Саудовская Аравия, Франция, Катар и другие дружественные Ливану государства планируют организовать конференцию для поддержки ливанской экономики, а также для "реализации видения президента Трампа о возвращении Ливана в качестве процветающей и жизнеспособной страны".

После состоявшегося в четверг заседания правительства Ливана министр информации Пол Моркос заявил, что кабинет одобрил только цели плана Барака, но не обсуждал его в полном объеме. "Мы не вникали в детали или компоненты предложения США. Наше обсуждение и решение ограничивались его целями", – сказал Моркос. Собственно, в американском плане, по крайней мере в том документе, что был опубликован в прессе, и нет никаких деталей. Т.е. как планируется разоружать "Хизбаллу", которая отказывается от сдачи оружия, неясно. Это еще предстоит решить.

Позиция "Хизбаллы" однозначна. Еще в начале прошлой недели ее генсек Наим Касем заявил, что они не согласятся "ни с каким графиком разоружения, предложенным для прикрытия израильской агрессии". По его словам, вместо того чтобы ослаблять "Хизбаллу" и тем самым "сопротивление Израилю", правительству Ливана стоит лучше придумать план, позволяющий противостоять "давлению и угрозам". А в этот понедельник замглавы политического совета "Хизбаллы" Махмуд Хамати подчеркнул, что разоружение невозможно "без пролития крови". Он также обвинил правительство Ливана в "предательстве родины".

В том, что разоружение "Хизбаллы" возможно без кровопролития, сомневаются и многие эксперты. Вспоминается май 2008 года, когда ливанское правительство решило отключить проводную коммуникационную сеть группировки, что привело к столкновениям, в ходе которых погибли по меньшей мере 65 человек. Повторение тех событий не исключено, хотя за последний год влияние "Хизбаллы" резко снизилось и развязывание гражданской войны не добавит ей популярности. В том числе не в интересах "Хизбаллы" противостояние с армией, которая пользуется поддержкой практически всех групп населения страны за исключением сторонников шиитской группировки.

Другой вариант – срыв работы парламента, но особой пользы от этого также не будет. В интересах "Хизбаллы" договариваться, так как ей нужны деньги на восстановление разрушенных во время войны районов – именно на юг Ливана и южные пригороды Бейрута – вотчину шиитской группировки пришлись основные удары Израиля. Нужны деньги и на поддержку раненых и семей погибших.

Популярность "Хизбаллы" среди шиитов долгие годы держалась за счет системы социальной помощи, сейчас финансовые ресурсы ограничены.

Со своей стороны ливанские власти также не хотят провоцировать гражданскую войну. Не случайно президент Аун предлагал отказаться от временных рамок в реализации плана разоружения. Кроме того, он заявил, что "обращение к иностранной помощи против внутренних врагов неприемлемо". У премьер-министра Салама более жесткая позиция. В то же время есть мнение, что "Хизбалла" может пойти на частичные уступки за финансовое вознаграждение или другие преференции, которые помогут ей продолжать пользоваться поддержкой населения в контролируемых районах.

В любом случае процесс разоружения может затянуться, и это поставит Бейрут в тяжелое положение – внешние игроки могут отказаться поддерживать Ливан финансово. Отказ от поддержки Бейрута будет означать, что Ливан может вновь оказаться в зоне сильного влияния Ирана, как это было еще совсем недавно. И в Тегеране не скрывают своего желания вернуть утраченные позиции.

Иранские официальные лица резко осудили решение правительства Ливана разоружить "Хизбаллу". В частности, советник верховного лидера Исламской республики по международным делам Али Акбар Велаяти заявил в интервью информационному агентству Tasnim, что "усилия ливанского правительства по разоружению "Хизбаллы" потерпят неудачу". По его словам, Иран "безусловно выступает против разоружения "Хизбаллы", поскольку он всегда поддерживал ливанский народ и его сопротивление и продолжает делать это по сей день". Это и другие подобные заявления вызвали гнев в Ливане. Одни из самых резких слов прозвучали из уст главы МИД Ливана Юсефа Раджаи: "Некоторые иранские официальные лица заходят слишком далеко, делая подозрительные комментарии о внутренних решениях Ливана... Мы не допустим этих неприемлемых действий Ирана ни при каких обстоятельствах".

На таком фоне визит Лариджани не мог не вызвать негативные эмоции в Ливане. В соцсетях разошлась фотография иранского политика на трапе самолета с надписью: "Мы против того, чтобы позволить Лариджани посетить Ливан". Одновременно близкая к "Хизбалле" ливанская газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на источники обвинила Саудовскую Аравию в организации кампании по срыву визита Лариджани. Однако президент Аун выступил против отмены визита, сочтя такие действия взрывоопасными. Учитывая, что за визитом Лариджани должны последовать приезды в Бейрут – американской, саудовской и французской делегаций, важно, чтобы сторонники "Хизбаллы" не сорвали их, мстя за Лариджани.

Каков будет итог визита Лариджани, пока неясно. Но с первых минут была очевидна его явная поддержка "Хизбалле" и палестинским группировкам.

Накануне визита ливанская газета L'Orient Le Jour писала, что Лариджани должен передать своим собеседникам в Бейруте двойное послание. Первое – официальным лицам, посоветовав им не слишком доверять данным им обещаниям, поскольку израильтяне, по сообщениям, готовят новые атаки в регионе, в частности, против Ливана и Ирана. Второе – "Хизбалле", призывая ее твердо стоять на своем, несмотря на давление, и продолжать реорганизацию и перестройку во всех областях. И в Тегеране готовы ей в этом помочь, хотя это стало значительно труднее после падения режима Асада в Сирии, через чью территорию "Хизбалла" получала оружие из Ирана. Кроме того, ливанское правительство стало более внимательно следить за всеми грузами из Ирана, а также финансовыми поступлениями в адрес "Хизбаллы", однако это не значит, что Тегеран бросил своего главного партнера в противостоянии Израиля. "Хизбалла" по-прежнему нужна Ирану.

"Ось сопротивления" жива?

Как пишетL'Orient Le Jour со ссылкой на свои источники, иранский "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) убежден, что эпизод войны между Израилем и Ираном еще не завершен, и что израильтяне готовятся нанести новый мощный удар по иранским властям, в частности по верховному лидеру Али Хаменеи, с целью свержения режима аятолл. По данным тех же источников, этому удару могут предшествовать удары по "Хизбалле", и поэтому последней следует быть начеку и готовой к любым сценариям развития событий. Источники утверждают, что даже если "Хизбалла" передаст оружие ливанской армии, израильтяне все равно найдут повод для удара. В этом контексте журналисты предполагают, что послание Лариджани будет следующим: если в ближайшие несколько месяцев Израиль не нанесет новых ударов, может показаться, что опасность действительно миновала. Но до тех пор лучше не идти на серьезные уступки в вопросе оружия, несмотря на мощное давление со всех сторон, тем более что Ливану не было предоставлено никаких гарантий относительно намерений Израиля.

Неслучайно существует версия, что Лариджани посоветует "Хизбалле" проявлять гибкость, чтобы наладить отношения с США и добиться вывода израильских войск и начала восстановления пострадавших от войны районов. Кроме того, Тегерану важно держать руку на пульсе и не дать себя удалить со сцены, где будет решаться судьба Ливана.

Важно и то, что в Ливан Лариджани прибыл из Ирака, где также стоит вопрос о разоружении объединения проиранских группировок "Аль-Хашд аш-Шааби" (Силы народной мобилизации). Иракский премьер Мухаммад Шиа ас-Судани, как и его ливанский коллега, объявил, что все оружие в стране должно быть в руках государства. Роль "Хашда" в Ираке была аналогична роли "Хизбаллы" в Ливане – от борьбы с американской оккупацией до участия в противостоянии террористической группировке "Исламское государство", подавление народных протестов и обстрелы Израиля в качестве поддержки палестинцев во время войны в Газе. Но есть и различия. "Хашд" – не монолитен и многие группировки внутри него принимают самостоятельные решения. Кроме того, бойцы "Хашда" были признаны частью иракской армии и получали зарплату, при этом они сохраняли автономность.

Сейчас в иракском парламенте обсуждается законопроект о новом статусе "Хашда", суть которого сводится к его преобразованию в постоянную, автономную структуру, юридически независимую от министерства обороны и МВД и подотчетную только премьер-министру. Миссия "Хашда" обозначается как защита конституционного строя. Все это вызывает разногласия в иракском обществе, в том числе и среди шиитов. Есть опасения, что "Хашд" превратится в аналог иранского КСИР. Это не нужно в том числе и действующему премьеру, тем более он находится под давлением США и арабских стран, которые опасаются подобного сценария.

Однако Иран определенно поддерживает "Хашд" и внимательно следит за тем, чтобы его влияние в Ираке сохранялось. В ходе визита Лариджани в Багдад стороны подписали "Совместное соглашение в сфере безопасности между Ираном и Ираком", что вызвало критику со стороны США. В документе нет ничего особенного, прежде всего речь идет об охране общей границы, но уже сам визит Лариджани в Ирак, а затем в Ливан воспринимается в регионе как "четкий сигнал всем, кто сомневается в том, что "ось сопротивления" все еще существует и восстанавливается после перенесенных ударов".

Возвращение Лариджани и преобразования в Иране

Для Али Лариджани визиты в Ирак и Ливан стали первой зарубежной поездкой после возвращения на пост Секретаря Совета национальной безопасности (СНБ) Ирана. Ранее он занимал его в 2005 – 2007 годах.

Назначение стало во многом неожиданным, так как в 2021 и 2024 году Лариджани не допустили до регистрации в качестве кандидата на президентских выборах. При этом он пять последних лет был советником Верховного лидера Ирана Али Хаменени. Сейчас он стал личным представителем Хаменеи в СНБ, что особенно важно.

Лариджани – один из самых противоречивых иранских политиков. Его называют "преданным хамелеоном" – никто так, как он, не менял столь явно свои политические взгляды, при этом оставаясь верным аятолле Хаменеи.

В начале карьеры Лариджани присоединился к КСИР и с 1989 по 1992 год занимал пост заместителя начальника Объединенного штаба корпуса. Более десяти лет возглавлял Иранскую вещательную корпорацию, где проводил жесткий курс против инакомыслящих, о чем впоследствии публично сожалел. К концу своего срока на этом посту в 2004 году Лариджани считался ярым противником реформистского движения. Однако он не ладил и с президентом-радикалом Махмудом Ахмадинежадом (2005-2013), сменившим реформатора Мохаммала Хатами. С 2016 и по 2020 год Лариджани был спикером иранского парламента. Постепенно его позиция смещалась к "умеренным".

В 2015 году Лариджани стал ключевым сторонником иранской ядерной сделки, способствуя ее одобрению в парламенте менее чем за 20 минут, несмотря на оппозицию консерваторов. Этот шаг сблизил его с тогдашним президентом Хасаном Рухани и ознаменовал резкий поворот от его прежней жесткой позиции. Это, в том числе, стоило Лариджани возможности баллотироваться на пост президента. Однако он удержался в политике.

Его последнее двойное назначение вызвало бурную реакцию в Иране, в том числе вопросы к Совету стражей, которые дважды не допустили Лариджани до президентских выборов. "Серьезный вопрос, волнующий общественность: как человек, которого Совет стражей счел некомпетентным для участия в президентских выборах, теперь может быть назначен на один из самых важных постов в сфере национальной безопасности?" – задается в редакционной статье ведущее экономическое издание Tejarat News.

Впрочем, назначение Лариджани приняли как консерваторы, так и реформисты. Он считается одним из самых опытных иранских политиков, имеющим связи в самых разных иранских структурах – от КСИР до парламента, не говоря уже о религиозных кругах благодаря семейным связям в Куме – религиозной столице Ирана. В итоге одни говорят, что Лариджани укрепит дисциплину и наведет порядок в раздробленном аппарате безопасности, ослабленном войной с Израилем. Другие ценят его опыт во внешней политики и способность проявлять гибкость. Все это важно в свете возможного продолжения переговоров с США, а также Евросоюзом и МАГАТЭ касательно будущего иранской ядерной программы.

Кроме того, Лариджани может сыграть центральную роль в случае смерти аятоллы Хаменеи при назначении его преемника. Одним из потенциальных кандидатов на пост верховного лидера в свое время был Садек Лариджани – брат Али, возглавлявший более 10 лет судебную систему Ирана, а сейчас занимающий пост главы Совета целесообразности – структуры, которая решает спорные вопросы между парламентом и Советом стражей.

Назначение Али Лариджани совпало с другими преобразованиями в Иране. В первую очередь речь идет о воссоздании в Иране Высшего совета обороны, который существовал во время ирано-иракской войны в 1980-ые годы.

В ведение совета переданы вопросы по защите страны от внешних угроз и повышение боеготовности иранских вооруженных сил. Председателем этого органа будет президент, а в его состав войдут глава судебной власти, спикер иранского парламента, высшие чины вооруженных сил исламской республики и некоторые министры. Аналитики описывают новый совет как постоянный "стратегический военный центр", созданный не просто в ответ на войну с Израилем, но и в рамках долгосрочных усилий по централизации и оптимизации системы принятия военных решений Ирана в условиях гибридной войны, киберугроз и региональной прокси-динамики. Понятно, что у Лариджани здесь будет особый вес, тем более через него идут сейчас контакты с Россией и Китаем – странами, с которыми Тегеран сотрудничает в вопросах обороны и вооружений. В Москве Лариджани побывал еще до своего назначения на новый пост и передал президенту РФ Владимиру Путину личное послание Хаменеи. Фактически он стал его голосом. Интересно и то, что именно Лариджани отправился решать проблемы иранских прокси в Ираке и Ливане. Возможно, он возьмет это направление под свою опеку, так как у властей этих двух стран, прежде всего ливанских – большие проблемы в отношениях с КСИР.

"Сочетание переназначения Лариджани, возрождения Совета обороны и выверенных дипломатических сигналов указывает на двуединую стратегию: институциональное укрепление внутри страны и стратегическая неопределенность за рубежом. Тегеран, по всей видимости, намерен консолидировать внутреннее командование службами безопасности и готовность к кризисам, сохраняя при этом возможность возобновления взаимодействия с западными державами – если и когда условия будут отвечать его национальным интересам", – говорится в статье, опубликованной на сайте Национального ирано-американского совета, базирующегося в США (NIAC).

Так или иначе за изменениями в Иране стоит очень пристально следить. Там уже идет борьба за "престол" Хаменеи, да и внешние игроки не отказались от идеи свергнуть режим аятолл, правда делается ставка на народное восстание.

Незадолго до того, как Лариджани посетил Бейрут, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с очередным видеообращением к иранцам и предложил помощь Израиля в преодолении кризиса с питьевой водой. Он подчеркивает, что иранское правительство несет полную ответственность за инфляцию, дефицит электроэнергии и дефицит воды.

"Иранские тираны предпочитают переводить сотни миллиардов долларов не вам, а ХАМАСу, "Хизбалле" и хуситам. И это вместо того, чтобы финансировать ваши больницы, ваши школы, ваши дороги. Так не должно быть. Я призываю вас быть смелыми – дерзайте мечтать. Рискуйте ради вашей свободы, ради вашего будущего, ради ваших семей", – подчеркнул Нетаниягу.

Пока же и Израиль, и Иран готовятся к новому раунду противостояния. Когда и каким он будет, неизвестно, но мало кто сомневается, что это неизбежно произойдет.