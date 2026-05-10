10 мая 2026
последняя новость: 15:44
время публикации: 10 мая 2026 г., 14:58 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 14:58
НХЛ. "Каролина" вышла в финал Восточной конференции. Рекорд Куинна Хьюза
"Каролина Харрикейнз" победила в овертайме "Филадельфию Флайерз" 3:2 и вышла в полуфинал Кубка Стэнли.

Филадельфия Флайерз - Каролина Харрикейнз 2:3 (овертайм) счет в серии (0:4)

Победный гол на 66-й минуте забросил Джексон Блэйк.

"Каролина" стала пятой командой, выигравшей подряд восемь первых матчей плэй-офф сезона. Последний раз это удавалось "Эдмонтону" в 1985 году (9 побед).

Фредерик Андерсен стал четвертым вратарем в истории НХЛ, который в первых восьми матчах плэй-офф пропускал не более двух шайб за игру.

Начиная с 2025 года, "Каролина" не проигрывает в овертаймах матчей Кубка Стэнли (5 игр).

"Филадельфия" проиграла серию, не одержав ни одной победы, впервые с 2011 года.

Миннесота Уайлд - Колорадо Эвеланш 5:1 (1:2)

Еврейский защитник "Миннесоты" Куинн Хьюз забил гол и сделал результативную передачу. Он установил клубный рекорд результативности защитника в одном розыгрыше Кубка Стэели - 4 гола.

Кирилл Капризов набрал 3 (1 +2) очка.

