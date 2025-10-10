Внимание, розыск: пропал 37-летний Артем Газаров из Беэр-Шевы
время публикации: 10 октября 2025 г., 23:01 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 23:09
Полиция Израиля просит общественность оказать помощь в розыске пропавшего Артема Газарова (37 лет), жителя Беэр-Шевы.
В последний раз мужчину видели 3 октября недалеко от его дома на улице А-Исиим.
Приметы пропавшего: худощавый, лысый, зеленые глаза.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят обратиться по телефонам 100 или 08-6462744.