Китайская делегация примет участие в переговорах в Исламабаде

Делегация из Китая прибудет на переговоры в Исламабад, чтобы оказать содействие Пакистану в ходе встреч между делегациями США и Ираном. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает катарское издание "Аль-Араби аль-Джадид" со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Пакистана.

Согласно публикации, роль Пекина может не ограничиться посредничеством: источники сообщают, что Китай готов предложить систему гарантий в случае, если Вашингтон и Тегеран сумеют достичь соглашения.