В субботу, 11 апреля, в столице Пакистана начинаются переговоры между представителями США и Ирана.

Согласно официальным данным и сообщениям информационных агентств, американскую группу вице-президент Джей Ди Вэнс, в состав делегации также вошли Стив Виткофф, специальный посланник президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке, Джаред Кушнер — зять президента Трампа и его советник, принимавший участие в предыдущих раундах непрямых переговоров, а также группа из 30 сотрудников службы безопасности и технических специалистов.

Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф. В состав делегации, насчитывающей около 70 человек, включены: Аббас Арагчи — министр иностранных дел Ирана, Али Акбар Ахмадиан — секретарь Высшего совета национальной безопасности, Абдольнасер Хеммати — глава Центрального банка Ирана, Али Багери Кани — заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности (бывший и.о. главы МИД), Эсмаил Багаи — официальный представитель МИД Ирана.

В состав группы также входят заместители министра иностранных дел (Маджид Тахт-Раванчи, Казем Гарибабади), депутаты и эксперты в области экономики и безопасности.

Источник, знакомый с ходом процесса, сообщил, что переговоры могут занять несколько дней, добавив, что пакистанские официальные лица надеются убедить Вэнса остаться в стране, чтобы поддержать эти усилия.

Отдельно высокопоставленный региональный источник сообщил, что иранские чиновники не доверяют Стиву Виткоффу, входящему в состав американской делегации.