x
11 апреля 2026
Ближний Восток

СМИ: в Дамаске готовилось покушение на раввина

Сирия
Хизбалла
Антисемитизм
время публикации: 11 апреля 2026 г., 16:16 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 17:08
AP Photo/Muzaffar Salman
AP Photo/Muzaffar Salman

Министерство внутренних дел Сирии сообщило об аресте пяти человек, подозреваемых в подготовке покушения на религиозного деятеля в Дамаске. По утверждению ведомства, террористическая ячейка была напрямую связана с организацией "Хизбалла", сообщает Times of Israel.

Согласно сообщению "Кан", целью покушения был раввин Михаэль Хури.

В официальном заявлении МВД Сирии говорится, что силы безопасности вели наблюдение за женщиной, которая пыталась установить взрывное устройство возле дома религиозного деятеля в районе Баб-Тума в Дамаске. Сотрудники сил безопасности вмешались, обезвредили бомбу и задержали всех пятерых участников ячейки.

Напомним, район Баб-Тума является историческим центром христианского квартала Дамаска, где также проживают представители немногочисленной еврейской общины.

