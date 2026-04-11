СМИ: в Дамаске готовилось покушение на раввина

Министерство внутренних дел Сирии сообщило об аресте пяти человек, подозреваемых в подготовке покушения на религиозного деятеля в Дамаске. По утверждению ведомства, террористическая ячейка была напрямую связана с организацией "Хизбалла", сообщает Times of Israel.

Согласно сообщению "Кан", целью покушения был раввин Михаэль Хури.

В официальном заявлении МВД Сирии говорится, что силы безопасности вели наблюдение за женщиной, которая пыталась установить взрывное устройство возле дома религиозного деятеля в районе Баб-Тума в Дамаске. Сотрудники сил безопасности вмешались, обезвредили бомбу и задержали всех пятерых участников ячейки.

Напомним, район Баб-Тума является историческим центром христианского квартала Дамаска, где также проживают представители немногочисленной еврейской общины.