Иран выдвинул четыре основных условия для соглашения с США

Иран выдвинул четыре основных и "не подлежащих обсуждению" условия для любого соглашения с США в ходе переговоров в Исламабаде, сообщают иранские СМИ.

Среди этих условий: сохранение полного контроля над Ормузским проливом, полная компенсация ущерба, причиненного войной, размораживание иранских активов и "устойчивое и ощутимое" прекращение огня в регионе.