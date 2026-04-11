Иран выдвинул четыре основных условия для соглашения с США
время публикации: 11 апреля 2026 г., 14:51 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 15:01
Иран выдвинул четыре основных и "не подлежащих обсуждению" условия для любого соглашения с США в ходе переговоров в Исламабаде, сообщают иранские СМИ.
Среди этих условий: сохранение полного контроля над Ормузским проливом, полная компенсация ущерба, причиненного войной, размораживание иранских активов и "устойчивое и ощутимое" прекращение огня в регионе.