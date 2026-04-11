x
11 апреля 2026
Ближний Восток

США опровергают информацию о том, что Вашингтон согласился разморозить иранские активы

время публикации: 11 апреля 2026 г., 13:22 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 13:55
В субботу, 11 апреля, американский чиновник опроверг информацию о том, что Вашингтон согласился разморозить активы, принадлежащие Ирану.

Ранее высокопоставленный иранский источник сообщил агентству Reuters, что Соединенные Штаты согласились разблокировать замороженные иранские активы, находящиеся в Катаре и других зарубежных банках. Тегеран приветствовал этот шаг, назвав его признаком "серьезности" намерений Вашингтона на переговорах в Исламабаде.

Согласно информации источника, пожелавшего остаться анонимным, решение об освобождении средств "напрямую связано с обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив".

Напомним, что иранская сторона ранее выдвигала разблокирование активов и прекращение огня в Ливане в качестве главных предварительных условий для начала диалога с США.

