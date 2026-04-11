последняя новость: 12:52
Ближний Восток

Reuters: США согласились разблокировать замороженные иранские активы

время публикации: 11 апреля 2026 г., 12:34 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 13:00
Высокопоставленный иранский источник сообщил агентству Reuters, что Соединенные Штаты согласились разблокировать замороженные иранские активы, находящиеся в Катаре и других зарубежных банках. Тегеран приветствовал этот шаг, назвав его признаком "серьезности" намерений Вашингтона на переговорах в Исламабаде.

Согласно информации источника, пожелавшего остаться анонимным, решение об освобождении средств "напрямую связано с обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив".

Напомним, что иранская сторона ранее выдвигала разблокирование активов и прекращение огня в Ливане в качестве главных предварительных условий для начала диалога с США.

Официальный Вашингтон пока никак не прокомментировал информацию о разморозке активов.

