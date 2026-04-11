Ближний Восток

Иран: вооруженные силы готовы к действиям на фоне переговоров в Пакистане

время публикации: 11 апреля 2026 г., 11:57 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 12:11
AP Photo/Vahid Salemi

Иранские официальные лица заявили, что вооруженные силы страны остаются в состоянии готовности к действиям на фоне переговоров в Пакистане.

Депутат Рухолла Мотефаккер Азад заявил, что Иран не доверяет Соединенным Штатам и готов навязать "волю нации на поле боя".

Фадахоссейн Малеки, член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике, также заявил, что вооруженные силы держат "руку на спусковом крючке" на случай любой "стратегической ошибки" в ходе переговоров.

Ранее Мехди Табатабаи, заместитель президента Ирана Масуда Пезешкиана по связям с общественностью, написал в социальных сетях, что вооруженные силы "готовы к началу переговоров".

