Иран: вооруженные силы готовы к действиям на фоне переговоров в Пакистане

Иранские официальные лица заявили, что вооруженные силы страны остаются в состоянии готовности к действиям на фоне переговоров в Пакистане.

Депутат Рухолла Мотефаккер Азад заявил, что Иран не доверяет Соединенным Штатам и готов навязать "волю нации на поле боя".

Фадахоссейн Малеки, член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике, также заявил, что вооруженные силы держат "руку на спусковом крючке" на случай любой "стратегической ошибки" в ходе переговоров.

Ранее Мехди Табатабаи, заместитель президента Ирана Масуда Пезешкиана по связям с общественностью, написал в социальных сетях, что вооруженные силы "готовы к началу переговоров".