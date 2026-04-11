Источники: Хаменеи был тяжело ранен, но идет на поправку

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи продолжает восстанавливаться после тяжелых ранений лица и ног, полученных в результате авиаудара в начале войны. Об этом сообщает в субботу, 11 апреля, агентство Reuters со ссылкой на три источника в ближайшем окружении Хаменеи.

Согласно публикации, лицо 56-летнего Хаменеи было сильно обезображено во время атаки на резиденцию верховного лидера в центре Тегерана. Также сообщается о серьезных травмах одной или обеих ног.

Несмотря на физические увечья, источники на условиях анонимности утверждают, что Хаменеи идет на поправку и сохраняет ясность рассудка. По их словам, он активно участвует в управлении государством и принятии ключевых решений, включая вопросы ведения войны и переговоров с Вашингтоном, проводит совещания с высокопоставленными чиновниками в режиме аудиоконференций.