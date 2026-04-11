По данным мониторинговой группы NetBlocks, отключение интернета в Иране продолжается более 1000 часов.

В то время как внутренняя интранет-сеть Ирана продолжает функционировать, поддерживая локальные мессенджеры, банковские платформы и другие сервисы, доступ к глобальному интернету с начала февраля ограничен для большинство иранцев.

Власти активно подавляют попытки использования спутниковой связи и VPN-сервисов, которые не входят в государственный "белый список".

Масштабные ограничения были введены после начала ударов со стороны США и Израиля в конце февраля 2026 года.

Блокада стала самой продолжительной в истории страны, превзойдя по длительности отключения во время протестов 2019 года. Из-за отсутствия связи в Иране парализована работа банковских приложений, онлайн-сервисов и затруднена передача любой информации о происходящем внутри страны.