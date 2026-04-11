11 апреля 2026
|
последняя новость: 10:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Ирано-американские переговоры в Пакистане отложены

США
Иран
Пакистан
Война с Ираном
время публикации: 11 апреля 2026 г., 08:26 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 08:32
Leonhard Foeger/Pool Photo via AP

Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами в Исламабаде отложены, сообщило в субботу, 11 апреля, иранское информационное агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции.

По данным иранских источников, делегации сначала проведут отдельные встречи с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, только после этого начнутся переговоры.

Пакистан выступает ключевым посредником в попытке стабилизировать двухнедельное перемирие, объявленное ранее на этой неделе.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Премьер-министр Пакистана прокомментировал предстоящие переговоры между США и Ираном
Премьер Пакистана: Иран и США договорились о прекращении огня на всех территориях, включая Ливан