Ирано-американские переговоры в Пакистане отложены

Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами в Исламабаде отложены, сообщило в субботу, 11 апреля, иранское информационное агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции.

По данным иранских источников, делегации сначала проведут отдельные встречи с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, только после этого начнутся переговоры.

Пакистан выступает ключевым посредником в попытке стабилизировать двухнедельное перемирие, объявленное ранее на этой неделе.