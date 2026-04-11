Ирано-американские переговоры в Пакистане отложены
время публикации: 11 апреля 2026 г., 08:26 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 08:32
Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами в Исламабаде отложены, сообщило в субботу, 11 апреля, иранское информационное агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции.
По данным иранских источников, делегации сначала проведут отдельные встречи с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, только после этого начнутся переговоры.
Пакистан выступает ключевым посредником в попытке стабилизировать двухнедельное перемирие, объявленное ранее на этой неделе.
