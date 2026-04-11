11 апреля 2026
последняя новость: 22:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
11 апреля 2026
|
11 апреля 2026
|
последняя новость: 22:08
11 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

Иран: "Требования США чрезмерны и препятствуют прогрессу на переговорах"

США
Иран
время публикации: 11 апреля 2026 г., 21:14 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 21:26
Иран: "Требования США чрезмерны и чинят препятствия"
AP Photo/Rafiq Maqbool

Иранское информационное агентство "Тасним" опубликовало заявление представителей режима Тегерана, которые обвиняют США в том, что "те чинят препятствия на пути к прогрессу на переговорах".

"США, как обычно выдвигают завышенные требования, в то время как Иран стремится сохранить свои военные достижения и отстоять интересы иранского народа".

По словам иранских властей, "тема Ормузского пролива является одной из тем, по поводу которой есть серьезные разногласия между сторонами".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
