Иран: "Требования США чрезмерны и препятствуют прогрессу на переговорах"

Иранское информационное агентство "Тасним" опубликовало заявление представителей режима Тегерана, которые обвиняют США в том, что "те чинят препятствия на пути к прогрессу на переговорах".

"США, как обычно выдвигают завышенные требования, в то время как Иран стремится сохранить свои военные достижения и отстоять интересы иранского народа".

По словам иранских властей, "тема Ормузского пролива является одной из тем, по поводу которой есть серьезные разногласия между сторонами".