CENTCOM подтверждает, что два военных корабля США прошли через Ормузский пролив
время публикации: 11 апреля 2026 г., 20:45 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 20:55
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что "начали создаваться условия для очистки Ормузского пролива от морских мин".
В заявлении CENTCOM говорится, что два военных американских корабля прошли через пролив и действовали в Персидском заливе "в рамках широкой миссии по обеспечению безопасности судоходства и очистке пролива от мин".
Это заявление фактически подтверждает слова президента Трампа о начале операции по разминированию этого стратегически важного маршрута.
Напомним, что ранее Тегеран утверждал, будто заставил американские корабли отступить, однако сообщение CENTCOM указывает на успешное выполнение поставленной задачи.