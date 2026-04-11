Ближний Восток

CENTCOM подтверждает, что два военных корабля США прошли через Ормузский пролив

время публикации: 11 апреля 2026 г., 20:45 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 20:55
CENTCOM подтверждает, что два военных корабля США прошли через Ормузский пролив
AP

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что "начали создаваться условия для очистки Ормузского пролива от морских мин".

В заявлении CENTCOM говорится, что два военных американских корабля прошли через пролив и действовали в Персидском заливе "в рамках широкой миссии по обеспечению безопасности судоходства и очистке пролива от мин".

Это заявление фактически подтверждает слова президента Трампа о начале операции по разминированию этого стратегически важного маршрута.

Напомним, что ранее Тегеран утверждал, будто заставил американские корабли отступить, однако сообщение CENTCOM указывает на успешное выполнение поставленной задачи.

