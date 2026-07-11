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Ближний Восток

Глава МИД Ирана отправится в Оман для обсуждения ситуации в Ормузском проливе

Иран
Война с Ираном
Оман
Судоходство
время публикации: 11 июля 2026 г., 09:26 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 09:29
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
AP Photo/Manish Swarup

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, как ожидается, в ближайшие выходные посетит Оман для переговоров о ситуации в Ормузском проливе, где после недавних ударов США по Ирану и ответных действий Тегерана вновь резко замедлилось движение торговых судов, сообщает CNN со ссылкой на американских официальных лиц.

По их словам, Вашингтон ожидает, что иранские власти в ближайшее время публично объявят Ормузский пролив открытым и гарантируют, что коммерческие суда не будут подвергаться нападениям. Американская сторона подчеркивает, что без обеспечения безопасного судоходства возобновление переговоров по иранской ядерной программе невозможно.

Власти США требуют от Тегерана официально подтвердить свободу и безопасность прохода через пролив, имеющий ключевое значение для мировой торговли нефтью и газом. Переговоры в Омане рассматриваются как часть дипломатических усилий по снижению напряженности и восстановлению нормального судоходства.

Ближний Восток
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