Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Трампом переговоры США и Ирана

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщило саудовское агентство SPA.

По данным агентства, стороны обсудили сотрудничество между Саудовской Аравией и США, а также региональные и международные вопросы, включая переговоры между Вашингтоном и Тегераном.

Особое внимание было уделено важности обеспечения безопасности морских путей и поддержке усилий, способствующих укреплению безопасности и стабильности в регионе, говорится в официальном сообщении Эр-Рияда.