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Ближний Восток

Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Трампом переговоры США и Ирана

Саудовская Аравия
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 11 июля 2026 г., 08:24 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 08:28
Дональд Трамп и Мухаммад бин Салман в ноябре 2025 года
AP Photo/Mark Schiefelbein

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщило саудовское агентство SPA.

По данным агентства, стороны обсудили сотрудничество между Саудовской Аравией и США, а также региональные и международные вопросы, включая переговоры между Вашингтоном и Тегераном.

Особое внимание было уделено важности обеспечения безопасности морских путей и поддержке усилий, способствующих укреплению безопасности и стабильности в регионе, говорится в официальном сообщении Эр-Рияда.

Ближний Восток
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