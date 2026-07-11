Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Трампом переговоры США и Ирана
время публикации: 11 июля 2026 г., 08:24 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 08:28
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщило саудовское агентство SPA.
По данным агентства, стороны обсудили сотрудничество между Саудовской Аравией и США, а также региональные и международные вопросы, включая переговоры между Вашингтоном и Тегераном.
Особое внимание было уделено важности обеспечения безопасности морских путей и поддержке усилий, способствующих укреплению безопасности и стабильности в регионе, говорится в официальном сообщении Эр-Рияда.
Ссылки по теме