МИД Ирана: "Прекращение огня утратило смысл"

Министерство иностранных дел Ирана выступило с заявлением, в котором говорится, что последние американские удары лишили смысла заключенное 8 апреля соглашение о прекращении огня.

"Вашингтон будет нести ответственность за крайне опасную эскалацию. Государства, предоставляющие свою территорию или инфраструктуру для таких ударов будут рассматриваться как атакующая сторона", – говорится в заявлении.

Официальный Тегеран также обвинил США в нарушении устава ООН и норм международного права в том, что касается уважения к суверенитету и территориальной целостности государств.

Тем временем представитель вооруженных сил Ирана Аболфаз Шерхани заявил, что иранские войска находятся в состоянии полной боевой готовности, а их мощь превышает продемонстрированную в ходе 12-дневной войны.