Пожар в Бейт-Ханине: спасены трое детей, оказавшихся в огненной ловушке

Полиция Иерусалимского округа совместно с пожарными, медиками и другими экстренными службами работает на месте пожара в жилом доме в районе Бейт-Ханина в Иерусалиме.

По предварительным данным, возгорание произошло в многоквартирном жилом доме. Пожарные проводят эвакуацию жильцов и поиск людей, оказавшихся в ловушке. Из здания эвакуированы десятки жителей.

По данным пожарно-спасательной службы, к настоящему моменту из здания спасены четыре человека. По информации медиков, трое пострадавших госпитализированы: один находится в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести. В числе спасенных трое детей, двое из них доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По уточненным данным, все четверо пострадали от отравления дымом. Женщина в возрасте примерно 30 лет в тяжелом состоянии, 13-летний и 6-летний мальчики в состоянии средней степени тяжести, состояние 4-летней девочки классифицируется как легкое.

Пожарные продолжают обследовать здание в поисках других пострадавших, одновременно ведя тушение пожара и работы по удалению дыма. На месте продолжают работать дополнительные расчеты пожарно-спасательной службы.

Полиция обеспечивает безопасность на месте происшествия, регулирует движение транспорта и освобождает подъездные пути, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд пожарных и машин скорой помощи.