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Израиль

Пожар в Бейт-Ханине: спасены трое детей, оказавшихся в огненной ловушке

Иерусалим
Пожары
время публикации: 26 июля 2026 г., 19:16 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 19:22
Пожар в Бейт-Ханине: спасены трое детей, оказавшихся в огненной ловушке
Пресс-служба МАДА

Полиция Иерусалимского округа совместно с пожарными, медиками и другими экстренными службами работает на месте пожара в жилом доме в районе Бейт-Ханина в Иерусалиме.

По предварительным данным, возгорание произошло в многоквартирном жилом доме. Пожарные проводят эвакуацию жильцов и поиск людей, оказавшихся в ловушке. Из здания эвакуированы десятки жителей.

По данным пожарно-спасательной службы, к настоящему моменту из здания спасены четыре человека. По информации медиков, трое пострадавших госпитализированы: один находится в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести. В числе спасенных трое детей, двое из них доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По уточненным данным, все четверо пострадали от отравления дымом. Женщина в возрасте примерно 30 лет в тяжелом состоянии, 13-летний и 6-летний мальчики в состоянии средней степени тяжести, состояние 4-летней девочки классифицируется как легкое.

Пожарные продолжают обследовать здание в поисках других пострадавших, одновременно ведя тушение пожара и работы по удалению дыма. На месте продолжают работать дополнительные расчеты пожарно-спасательной службы.

Полиция обеспечивает безопасность на месте происшествия, регулирует движение транспорта и освобождает подъездные пути, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд пожарных и машин скорой помощи.

Израиль
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