Демонстрация против антисемитизма в Нью-Йорке: "Мамдани должен уйти"

Сотни человек приняли участие в демонстрации против антисемитизма на Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке. Демонстранты скандировали "Мамдани должен уйти" и несли плакаты с призывами остановить антисемитизм.

Сообщается, что рядом с местом проведения этой демонстрации собрались пропалестинские активисты, чтобы выразить поддержку мэру.

Поводом для митинга стал инцидент, произошедший 23 июля. Возле ортодоксальной синагоги в районе Аппер-Вест-Сайд в Манхэттене злоумышленник с ножом напал на еврея и азиата. Нападавший задержан, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство и преступлениях на почве ненависти. Мэр Зохран Мамдани осудил нападения и заявил, что в Нью-Йорке нет места антисемитизму и другим формам ненависти.