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Израиль

Смотрича обязали удалить предвыборный ролик, сгенерированный с использованием ИИ

ИИ
Выборы 2026
Ционут Датит
Бецалель Смотрич
Гади Айзенкот
время публикации: 26 июля 2026 г., 19:02 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 19:02
Смотрича обязали удалить предвыборный ролик, сгенерированный с использованием ИИ
Yonatan Sindel/Flash90

Председатель центральной избирательной комиссии судья БАГАЦа Ноам Сольберг приказал удалить предвыборный ролик партии "Ционут Датит", созданный с использованием искусственного интеллекта.

В ролике была показана сцена рукопожатия между председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом (Абу Мазеном) и лидером партии "Яшар" Гади Айзенкотом, сгенерированная при помощи ИИ. При "встрече" Аббаса и Айзенкота изображен также депутат Кнессета Мансур Аббас.

В своем вердикте судья подчеркнул, что пометки "ИИ-контент" недостаточно, и ролик в реалистичной форме изображает событие, которого в действительности не было, и может создать ложное впечатление у избирателей.

Хотя рядом с роликом имелось уведомление о том, что видео было отредактировано с использованием искусственного интеллекта, председатель Центральной избирательной комиссии счел такую маркировку недостаточной. В решении отмечается, что из-за особенностей отображения контента в Facebook и формулировки предупреждения пользователи не обязательно легко замечают это уведомление, поэтому оно не устраняет риск введения аудитории в заблуждение.

По решению судьи Сольберга, Бецалель Смотрич и партия "Ционут Датит" обязаны удалить ролик со всех своих платформ.

Израиль
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