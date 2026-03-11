Бейрут: израильские удары по всей стране привели к перемещению 780 тысяч человек

Министр социального обеспечения Ливана Ханин Сайед сообщила, что в результате израильских ударов по позициям и инфраструктуре "Хизбаллы" свои дома были вынуждены покинуть не менее 780 тысяч человек.

В ходе беседы с журналистами в среду утром она отметила, что 120 тысяч перемещенных лиц размещены в предоставленных государством убежищах по всей стране, сообщает Euronews.

Министр сообщила, что в ходе встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном обсуждались трудности, связанные с реагированием на ситуацию, а также гуманитарная помощь, поступающая для поддержки перемещенных лиц.

По словам Сайед, во вторник прибыл самолет Европейского союза с гуманитарной помощью, которая будет распределена по убежищам. В ближайшие дни в Ливан ожидаются дополнительные поставки помощи из Иордании, Франции и других стран.