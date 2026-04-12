"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа атаковали цель на юге Ливана, есть убитые и раненые

Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Кане, к юго-востоку от Тира, на юге Ливана, примерно в 12 км от границы Израиля.

Есть убитые и раненые.

Также были нанесены два авиаудара по целям в Кунине, примерно в 5 км от израильской границы.

ЦАХАЛ пока не комментирует.