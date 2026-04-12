12 апреля 2026
|
последняя новость: 05:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 апреля 2026
|
12 апреля 2026
|
последняя новость: 05:30
12 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа атаковали цель на юге Ливана, есть убитые и раненые

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 12 апреля 2026 г., 02:50 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 05:59
"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа атаковали цель на юге Ливана, есть убитые и раненые
Соцсети

Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Кане, к юго-востоку от Тира, на юге Ливана, примерно в 12 км от границы Израиля.

Есть убитые и раненые.

Также были нанесены два авиаудара по целям в Кунине, примерно в 5 км от израильской границы.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook