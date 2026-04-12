"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа атаковали цель на юге Ливана, есть убитые и раненые
время публикации: 12 апреля 2026 г., 02:50 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 05:59
Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Кане, к юго-востоку от Тира, на юге Ливана, примерно в 12 км от границы Израиля.
Есть убитые и раненые.
Также были нанесены два авиаудара по целям в Кунине, примерно в 5 км от израильской границы.
ЦАХАЛ пока не комментирует.