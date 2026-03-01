x
01 марта 2026
01 марта 2026
01 марта 2026
01 марта 2026
Израиль

Нетаниягу: "Сила наших ударов по Ирану будет только нарастать"

Иран
США
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 01 марта 2026 г., 17:49 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 18:14
Нетаниягу: "Сила наших ударов по Ирану будет только нарастать"
Фото: Ави Охайон, GPO

После встречи с министром обороны, начальником Генштаба и главой "Мосада" премьер-министр Биньямин Нетаниягу записал обращение к израильтянам, поднявшись на крышу "Кирии". Он сообщил, что отдал указание продолжать кампанию против Ирана.

"Вчера мы ликвидировали тирана Хаменеи. Вместе с ним мы уничтожили десятки высокопоставленных руководителей. Наши силы сейчас бьют в самое сердце Тегерана с мощью, которая постоянно растет и будет только нарастать в ближайшие дни", – заявил премьер-министр.

Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования семьям погибших израильтян в результате ракетных обстрелов: "Вместе с тем, это болезненные дни. Вчера здесь, в Тель-Авиве, а теперь и в Бейт-Шемеше, мы потеряли дорогих нам людей. Мое сердце с их семьями. От имени всех вас, граждане Израиля, желаю скорейшего выздоровления раненым".

Нетаниягу заявил, что Израиль ведет военную кампанию, задействуя всю мощь ЦАХАЛа. По его словам, это необходимо для того, чтобы обеспечить существование еврейского государства и его будущее. "Мы привносим в эту кампанию и помощь США, поддержку моего друга, президента США Дональда Трампа, и американской армии. Это сочетание сил позволяет нам сделать то, к чему я стремился последние 40 лет: нанести сокрушительный удар по террористическому режиму. Так я обещал, так мы и сделаем".

