На стройплощадке в Реховоте погиб рабочий
время публикации: 12 мая 2026 г., 15:29 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 15:29
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о несчастном случае на строительной площадке на бульваре Хен в Реховоте, где на одного из рабочих упал тяжелый предмет.
К моменту прибытия медиков пострадавший, мужчина в возрасте около 30 лет, был без признаков жизни, попытки реанимации не увенчались успехом. Медики были вынуждены констатировать смерть рабочего на месте происшествия.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 мая 2026