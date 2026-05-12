На стройплощадке в Реховоте погиб рабочий

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о несчастном случае на строительной площадке на бульваре Хен в Реховоте, где на одного из рабочих упал тяжелый предмет.

К моменту прибытия медиков пострадавший, мужчина в возрасте около 30 лет, был без признаков жизни, попытки реанимации не увенчались успехом. Медики были вынуждены констатировать смерть рабочего на месте происшествия.