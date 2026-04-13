Связанная с террористической группировкой "Хизбалла" газета "Аль-Ахбар" столкнулась с критикой, после того, как процитировала видеообращение порноактрисы ливанского происхождения Мии Калифы, обвинившей Израиль в терроризме.

Звезда фильмов для взрослых, которую газета называет "актрисой и активисткой", оплакивает Бейрут. "Два государства, сравнявшиеся в военных преступлениях, ведут себя как террористы. Америка и Израиль – террористические, фашистские государства, которых ждет Гаага", – написала она.

Телеграмм-канал "Война и мир на Ближнем Востоке" сообщает: это не прошло мимо внимания противников "Хизбаллы", которые отметили, что шиитская группировка вынуждена привлекать на защиту своего дела людей со столь сомнительной репутацией. Это заставило издание выступить с разъяснениями.

"Миа Калифа действительно работала в индустрии для взрослых, но она ушла из нее из-за угроз всего после трех месяцев – особенно из-за спорной сцены, где она была в хиджабе. "Исламское государство" угрожало ее убить", – сообщила газета, отметив, что критики Мии выступают заодно с пресс-службой "вражеской армии".

"Надо взглянуть правде в глаза: вас возмутило, что против Израиля выступил человек, который представляет все, чем не являются иранский режим и религиозные организации. Это ломает стереотип, что Израиль – "единственная демократия" на Ближнем Востоке, что только он отстаивает права женщин и ЛГБТ+ сообщества", – утверждает "Аль-Ахбар".