Власти Ирана: в ходе войны в Тегеране повреждены 77 исторических памятников
время публикации: 13 апреля 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 11:47
Секретарь Комитета по защите исторических памятников Тегерана Саджад Асгари сообщил, что в результате американо-израильских ударов по иранской столице нанесен ущерб 77 историческим монументам, в том числе – дворцам и музеям.
В 90% случаев ущерб незначительный, в 10% – серьезный. 38 из поврежденных строений являются памятниками архитектуры государственного значения. 26 зданий датируются правлением династии Каджаров, правившей с 1789 по 1925 годы.
Согласно сообщению, повреждены дворцы Фарокабад и Ишратабад, мельница Кахак, превращенная в музей шахская тюрьма Каср, каменные ворота Мраморного дворца, синагога Рафи-Ниа.