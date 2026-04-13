13 апреля 2026
|
13 апреля 2026
|
последняя новость: 12:24
13 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

Власти Ирана: в ходе войны в Тегеране повреждены 77 исторических памятников

время публикации: 13 апреля 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 11:47
Власти Ирана: в ходе войны в Тегеране повреждены 77 исторических памятников
AP Photo/Francisco Seco

Секретарь Комитета по защите исторических памятников Тегерана Саджад Асгари сообщил, что в результате американо-израильских ударов по иранской столице нанесен ущерб 77 историческим монументам, в том числе – дворцам и музеям.

В 90% случаев ущерб незначительный, в 10% – серьезный. 38 из поврежденных строений являются памятниками архитектуры государственного значения. 26 зданий датируются правлением династии Каджаров, правившей с 1789 по 1925 годы.

Согласно сообщению, повреждены дворцы Фарокабад и Ишратабад, мельница Кахак, превращенная в музей шахская тюрьма Каср, каменные ворота Мраморного дворца, синагога Рафи-Ниа.

// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 апреля 2026

В результате удара ВВС Израиля по цели в Тегеране повреждена синагога