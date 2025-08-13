x
13 августа 2025
Ближний Восток

Хуситы распространили ложное заявление об ударах по Израилю

Йемен
Хуситы
время публикации: 13 августа 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 08:22
Хуситы распространили ложное заявление об ударах по Израилю
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил заявление представителя террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхьи Сариа об атаках 12 августа с применением ударных БПЛА, утверждая, что были атакованы "жизненно важные цели" в Хайфе, Негеве, Умм ар-Рашраше (Эйлате) и Беэр-Шеве.

Заявление хуситов растиражировано многими арабскими СМИ, хотя они являются ложными.

Днем 12 августа пресс-служба ЦАХАЛа сообщала о перехвате израильскими ВВС ударного беспилотного летательного аппарата, запущенного по Израилю из Йемена. Тревога не была задействована, поскольку населенным пунктам не угрожала опасность. Других сообщений об атаках из Йемена вчера не было.

