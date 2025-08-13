Хуситы распространили ложное заявление об ударах по Израилю

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил заявление представителя террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхьи Сариа об атаках 12 августа с применением ударных БПЛА, утверждая, что были атакованы "жизненно важные цели" в Хайфе, Негеве, Умм ар-Рашраше (Эйлате) и Беэр-Шеве.

Заявление хуситов растиражировано многими арабскими СМИ, хотя они являются ложными.

Днем 12 августа пресс-служба ЦАХАЛа сообщала о перехвате израильскими ВВС ударного беспилотного летательного аппарата, запущенного по Израилю из Йемена. Тревога не была задействована, поскольку населенным пунктам не угрожала опасность. Других сообщений об атаках из Йемена вчера не было.