ДТП на 1-й трассе: погиб пожилой мужчина, множество пострадавших
время публикации: 05 декабря 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 10:37
Утром 5 декабря на 1-й трассе в районе перекрестка Альмог столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погиб мужчина примерно 70 лет, пострадали девять человек.
Шесть пострадавших израильтян (возраст от 2 до примерно 50 лет) были направлены в иерусалимские больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Ар а-Цофим".
Еще трое пострадавших были эвакуированы с места происшествия на территорию Палестинской автономии.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.