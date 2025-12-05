x
05 декабря 2025
Израиль

ДТП на 1-й трассе: погиб пожилой мужчина, множество пострадавших

Погибшие
Мада
ДТП
время публикации: 05 декабря 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 10:37
ДТП на 1-й трассе: погиб пожилой мужчина, множество пострадавших
Пресс-служба МАДА

Утром 5 декабря на 1-й трассе в районе перекрестка Альмог столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погиб мужчина примерно 70 лет, пострадали девять человек.

Шесть пострадавших израильтян (возраст от 2 до примерно 50 лет) были направлены в иерусалимские больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Ар а-Цофим".

Еще трое пострадавших были эвакуированы с места происшествия на территорию Палестинской автономии.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

