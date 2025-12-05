В Израиле начнут фиксировать превышение скорости по среднему показателю за отрезок

Полиция Израиля опубликовала тендер на закупку камер, которые будут фиксировать превышение скорости движения автомобиля не в конкретный момент, а вычислять среднюю скорость на определенном отрезке.

Новые камеры призваны повлиять на поведение любителей быстрой езды, которые в массе своей избегают штрафов, притормаживая перед существующими камерами А3, и снова разгоняясь после того, как проедут их.

Заказанная система будет фиксировать данные транспортного средства на въезде на определенный участок, на выезде, а затем рассчитывать среднюю скорость проезда. При этом участок может быть протяженностью несколько километров.

До сих пор в Израиле действовала только одна подобная система – на шоссе Арава, но она работала только в экспериментальном режиме.

Спецификация новых камер и их систем поддержки, опубликованная полицией, включает требование способности распознавания номерных знаков автомобиля с "способностью обнаружения не менее 97%" независимо от погодных условий и освещения для автомобилей, движущихся со скоростью до 120 км/ч, и способностью обнаружения не менее 90% для автомобилей, движущихся со скоростью от 121 до 200 км/ч. Сами камеры смогут распознавать все типы номерных знаков - то есть военные, израильские гражданские, а также палестинские.

Ожидается, что процедура тендера, сертификации и установки новых камер займет около года.