x
13 января 2026
|
последняя новость: 21:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 января 2026
|
13 января 2026
|
последняя новость: 21:18
13 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

CBS: Число погибших в ходе протестов в Иране достигло 12 тысяч

время публикации: 13 января 2026 г., 19:56 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 20:34
CBS: Число погибших в ходе протестов в Иране достигло 12 тысяч
AP Photo/Alastair Grant

Согласно сообщению телеканала CBS со ссылкой на источник в Тегеране, число погибших в ходе протестов в Иране составляет не менее 12 тысяч человек. Источник отметил, что реальное количество жертв может достигать 20 тысяч.

Кроме того, источник в Вашингтоне, имеющий связи в Иране, оценил число погибших от 10 до 12 тысяч человек.

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства здравоохранения Ирана сообщает о 3000 погибших. Другой источник в Иране сообщил американской газете, что видел внутренний отчет, в котором упоминалось о 3000 погибших, и добавил, что это число может вырасти.

В Иране не утихают массовые оппозиционные манифестации, которые, как полагают многие эксперты, стали самыми угрожающими для режима аятолл за все время существования Исламской республики. Введенная властями информационная блокада призвана скрыть масштабы репрессий.

Как сообщает оппозиционный сайт Iran International, ему удалось установить, что при подавлении демонстраций убито по меньшей мере 12000 человек. Наиболее смертельными стали 8 и 9 января. Сайт отмечает, что решение о публикации этих данных было принято только после их тщательной проверки, занявшей несколько дней.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 января 2026

Манифестации в Иране: противники режима сообщают о 12000 погибших
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 13 января 2026

NYT: США рассматривают сценарии действий против Ирана – от кибератак до ударов по ядерным объектам