CBS: Число погибших в ходе протестов в Иране достигло 12 тысяч

Согласно сообщению телеканала CBS со ссылкой на источник в Тегеране, число погибших в ходе протестов в Иране составляет не менее 12 тысяч человек. Источник отметил, что реальное количество жертв может достигать 20 тысяч.

Кроме того, источник в Вашингтоне, имеющий связи в Иране, оценил число погибших от 10 до 12 тысяч человек.

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства здравоохранения Ирана сообщает о 3000 погибших. Другой источник в Иране сообщил американской газете, что видел внутренний отчет, в котором упоминалось о 3000 погибших, и добавил, что это число может вырасти.

В Иране не утихают массовые оппозиционные манифестации, которые, как полагают многие эксперты, стали самыми угрожающими для режима аятолл за все время существования Исламской республики. Введенная властями информационная блокада призвана скрыть масштабы репрессий.

Как сообщает оппозиционный сайт Iran International, ему удалось установить, что при подавлении демонстраций убито по меньшей мере 12000 человек. Наиболее смертельными стали 8 и 9 января. Сайт отмечает, что решение о публикации этих данных было принято только после их тщательной проверки, занявшей несколько дней.