Ближний Восток

Трамп: "Иранские патриоты, продолжайте протесты, помощь уже в пути"

время публикации: 13 января 2026 г., 17:04 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 17:04
Президент США Дональд Трамп обратился в своей социальной сети Truth Social к протестующим в Иране.

Он написал: "Иранские патриоты, продолжайте протестовать. Берите под контроль свои государственные учреждения. Убийцы и мучители заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с официальными лицами из Тегерана до тех пор, пока убийства демонстрантов не прекратятся. Помощь уже в пути!"

Ранее министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", что Иран готов к любым действиям США, включая военный удар. "Если они хотят проверить военный путь, что который они уже пробовали, мы готовы. И наша армия сильнее, чем раньше, как по количеству, так и по качеству", – сказал он.

На этом фоне Sky News публикует официального представителя Тегерана, по словам которого в ходе протестов погибли около 2000 человек.

