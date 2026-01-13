x
13 января 2026
|
последняя новость: 10:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 января 2026
|
13 января 2026
|
последняя новость: 10:28
13 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Начальник иранского генштаба: "Израиль и США отправляют в Иран террористов ИГ"

США
Иран
Исламское государство
Израиль
время публикации: 13 января 2026 г., 10:17 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 10:22
Начальник иранского генштаба: "Израиль и США отправляют в Иран террористов ИГ"
AP Photo/Vahid Salemi

Начальник Генерального штаба иранских вооруженных сил генерал Абдольрахим Мусави обвинил США и Израиль в том, что они направили в Иран боевиков террористической группировки "Исламское государство" для участия в массовых беспорядках.

"США и сионистский режим, чтобы компенсировать свое поражение в 12-дневной священной оборонительной войне, натравили террористов из ИГ на наш великий народ, и эти наймиты, которые хуже диких зверей, убили мирных жителей и сотрудников органов безопасности", – заявил военачальник.

Отметим, что это не первое заявление представителей иранских властей, в котором ответственность за оппозиционные выступления возлагается на Израиль. Так, 9 января министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Израиль имеет прямое отношение к нынешним беспорядкам в Иране.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 января 2026

Iran International: число жертв протестов в Иране может превышать две тысячи человек
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 января 2026

Власти Ирана угрожают ударами по Израилю и базам США
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 января 2026

Али Лариджани обвинил Израиль в "войне в Иране"