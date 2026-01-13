Начальник иранского генштаба: "Израиль и США отправляют в Иран террористов ИГ"

Начальник Генерального штаба иранских вооруженных сил генерал Абдольрахим Мусави обвинил США и Израиль в том, что они направили в Иран боевиков террористической группировки "Исламское государство" для участия в массовых беспорядках.

"США и сионистский режим, чтобы компенсировать свое поражение в 12-дневной священной оборонительной войне, натравили террористов из ИГ на наш великий народ, и эти наймиты, которые хуже диких зверей, убили мирных жителей и сотрудников органов безопасности", – заявил военачальник.

Отметим, что это не первое заявление представителей иранских властей, в котором ответственность за оппозиционные выступления возлагается на Израиль. Так, 9 января министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Израиль имеет прямое отношение к нынешним беспорядкам в Иране.