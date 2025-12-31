x
31 декабря 2025
|
последняя новость: 09:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 декабря 2025
|
31 декабря 2025
|
последняя новость: 09:27
31 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Латакии после манифестаций алавитов проведены аресты, введен комендантский час

Сирия
Оппозиция
время публикации: 31 декабря 2025 г., 08:42 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 08:44
В Латакии после манифестаций алавитов проведены аресты, введен комендантский час
AP Photo/Omar Albam

Сирийские власти сообщили об аресте в провинции Латакия 21 человека по подозрению в связях со свергнутым режимом Башара Асада. Аресты были проведены после волнений в Латакии, повлекших за собой гибель трех человек, несколько десятков были ранены.

"Остатки прошлого режима были причастны к преступным действиям, межконфессиональному подстрекательству и нападениям на сотрудников сил безопасности", – сообщило государственное телевидение. В Латакии также введен комендантский час. Один из погибших был полицейским.

"Сирия отвергает любые акты саботажа или нападения, угрожающие достоинству или собственности граждан. Против тех, кто несет за них ответственность, будут приняты необходимые юридические меры", – заявил пресс-секретарь МВД Нураддин аль-Баба.

Манифестации алавитов прошли в Латакии 28 декабря, после того, как в алавитской мечети Хомса был совершен теракт, унесший жизни восьми человек. Они переросли в столкновения с полицией. Власти сразу возложили ответственность на остатки режима Асада, который принадлежал к алавитской общине.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 декабря 2025

Манифестация алавитов в Латакии, сообщается о погибших, десятки раненых