В Латакии после манифестаций алавитов проведены аресты, введен комендантский час

Сирийские власти сообщили об аресте в провинции Латакия 21 человека по подозрению в связях со свергнутым режимом Башара Асада. Аресты были проведены после волнений в Латакии, повлекших за собой гибель трех человек, несколько десятков были ранены.

"Остатки прошлого режима были причастны к преступным действиям, межконфессиональному подстрекательству и нападениям на сотрудников сил безопасности", – сообщило государственное телевидение. В Латакии также введен комендантский час. Один из погибших был полицейским.

"Сирия отвергает любые акты саботажа или нападения, угрожающие достоинству или собственности граждан. Против тех, кто несет за них ответственность, будут приняты необходимые юридические меры", – заявил пресс-секретарь МВД Нураддин аль-Баба.

Манифестации алавитов прошли в Латакии 28 декабря, после того, как в алавитской мечети Хомса был совершен теракт, унесший жизни восьми человек. Они переросли в столкновения с полицией. Власти сразу возложили ответственность на остатки режима Асада, который принадлежал к алавитской общине.